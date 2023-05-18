خبير : القطاع الصناعى يستهلك 42%من الطاقة عالميا

أكد المهندس شريف إسماعيل المدير التجاري لاحدى الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية أن مبادرة حركة كفاءة الطاقة والتى تم اطلاقها عام 2021 وضعت العديد من الحلول لازالة معوقات الطاقة فى العالم ، وتتماشي مع استراتيجية مصر 2030 للاتجاه الى الاقتصاد الاخضر ، وترشيد وتوفير الطاقة.

وأشار إلى ان العالم يعانى من فترة ضغوط على الطاقة بمصادرها المتنوعة، ولعل ابرزها زيادة الاسعار ، الامر الذى يتطلب ضرورة انخفاض حجم استهلاك الطاقة وايجاد المصادر البديلة.

ولفت الى ان حجم استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعى وصل نسبته 42% فى السوق العالمى ، مشيرا الى ان المستهدف توفير الطاقة بنسبة 30% ، الامر الذى ادى الى جعل الحكومة المصرية تتجه الى سياسة خفض الانبعاثات الكربونية والاتجاه للاقتصاد الاخضر ، واتضح ذلك من خلال المبادرات التى تمت خلال مؤتمر المناخ الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ.

واشار الى ان مبادرة حركة كفاءة الطاقة تم مناقشتها مع وزارة البترول والثروة التعدينية والتجارة والصناعه والكهرباء، لتطبيقها على القطاعات الصناعية حتى يتسنى لنا تحقيق المستهدف من توفير الطاقة ، خاصة وان الطاقة اصبحت مطلوبة بقطاعات الزراعه والنقل ، حيث متوقع زيادة حجم ااستهلاك بحلول 2040.

ولفت الى اننا نعمل مع القطاع الصناعى والمصانع مؤهلة للتحول، وتم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعه ومجتمع رجال الاعمال لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى الإعلان عن أحدث مبادرات حركة كفاءة الطاقة لأول مرة في مصر، والتى تعتبر خطوة محورية نحو الحد من التزايد العالمي لتكلفة الطاقة، الأمر الذي سيعمل على تشجيع مؤسسات القطاعين العام والخاص في مصر على المشاركة في رفع الوعي والعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا ترشيد الطاقة، لتحقيق أهداف التنمية والتي تدعم في المقام الأول تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وطالب اسماعيل بضرورة تكاتف الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم وتحفيزهم على الابتكار لخلق عالم أكثر تجددًا وتكيفًا مع ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تدعو المبادرة كافة أطياف المجتمع، والشركات، والمؤسسات لتبني خطوات جادة نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في سلاسل القيمة وخفض تكاليف الطاقة.

وجدير بالذكر أن مبادرة حركة كفاءة الطاقة قد شهدت استحسانًا وحماسًا كبيرًا من قبل عدد من الشركات العالمية، حيث شارك بها أكثر من 400 شركة رائدة حول العالم من بينهم ميكروسوفت، وDHL، وHoneywell، حيث تتيح منصة للقطاعات المختلفة لمناقشة إنجازاتهم وتحدياتهم المتعلقة بالبيئة، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة بالترويج للمصادر المتجددة المجدية اقتصاديًا، وإلقاء الضوء على البدائل القابلة للتطوير مع استعراض أفضل الممارسات التكنولوجية.

ومن جانبه اكد أحمد حسن رئيس قطاع مبادرة حركة كفاءة الطاقة ان المبادرة تساهم فى تدارك الشركات التهديد الذي تشكله تكاليف الطاقة المتزايدة على قوة أدائها المالي، لذا تسعى المبادرة إلى تعويض ذلك من خلال تشجيع المؤسسات والشركات على الاستثمار في تدابير توفير الطاقة، في حين لا نزال نحاول استغلال مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل."

وتجدر الاشارة الى ان قطاع الطاقة يعد جزءًا أصيلًا من الهياكل الاقتصادية للدولة المصرية، فطبقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يسهم قطاع الطاقة بحوالي 13% من إجمالي الناتج المحلي. لذا، عكفت الحكومة المصرية على تطوير استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 ضمانًا لسلامة واستقرار إمدادات الطاقة في ظل المشهد العالمي دائم التغيير. ومن هنا ونظرًا لأهمية الدور التشاركي للقطاع الخاص في تفعيل استراتيجية الدولة، تعكس مبادرة حركة كفاءة الطاقة الإمكانات الوفيرة التي تمتلكها مصر للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.