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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يكشف عن الأقرب بتتويج دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم منتخب مصر السابق، أن فريق صن داونز هو الأقوى داخل قارة أفريقيا حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك تحسنا كبيرا في أداء الأهلي عن بداية الموسم.

وقال عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي حال واجه صن داونز في النهائي القاري، عليه تضييق المساحات".

وأضاف: "هناك فوارق فنية بين الأهلي وصن داونز، في صالح الفريق الجنوب أفريقي، وأعتقد أن تشكيل الفريق الأحمر الأنسب هو الذي خاض به لقاء الترجي التونسي".

وتابع: "أرشح صن داونز للفوز بدوري الأبطال، فهم الأقوى داخل القارة ويقدمون كرة قدم رائعة".

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