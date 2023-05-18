مقتل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بضربة جوية إسرائيلية

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن ضربة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة اليوم الخميس أودت بحياة أحمد أبو دقة القيادي في الحركة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة أصيبوا في الضربة التي وقعت بالقرب من خان يونس.

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن وابلاً من الصواريخ أُطلق على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال إليعازر توليدانو قوله إن الجيش سيواصل استهداف أعضاء «حركة الجهاد الإسلامي»، وذلك بعد مقتل أبو دقة.

كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن «الجيش كان يراقب أبو دقة على مدى يومين قبل استهدافه».

وكان مصدر في «حركة الجهاد الإسلامي» قد أكد لوكالة أنباء العالم العربي اغتيال أحمد أبو دقة، وقال: «ترقبوا الساعات القادمة ورد الجهاد الإسلامي على جرائم الاغتيال للقادة».