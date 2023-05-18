عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة سعودية: الدول العربية في أمس الحاجة للتوحد ونبذ الاختلافات

صدى البلد

   قالت صحيفة (الرياض) السعودية إن العرب اليوم في أمس الحاجة للتوحد ونبذ الاختلافات وتجاوز مكدرات الماضي وبواعثه؛ فالجسد العربي بات منهكًا ومتخمًا بالجراح والثلوم في كل مفاصله، ولم يعد في أي جزء منه موطئ لجرح آخر.


وأضافت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الخميس/، تحت عنوان " قمّة الوئام"- أن هناك آمالًا كبيرة تتوجه صوب مقر الاجتماع العربي المرتقب في جدة لطي صفحات قاتمة وتسطير مرحلة حضارية واستنارة عربية تقود لفضاءات السلام ورفاه الإنسان وصون كرامته وإنسانيته.

وأشارت إلى دور المملكة العربية السعودية الذي وضعها أمام مسؤولية تاريخية تجاه أشقائها العرب، فهي تستشعر كل حينٍ الوجع العربي، وتتداعى لأي جرح يطال أي قُطْر عربي؛ من هنا فإنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام أي معضلة عربية، بل إنها بحسها العروبي والإسلامي تهبّ لنجدة ومساعدة أي دولة شقيقة، ولا تساوم في هذه الوقفة، ولا تمارس ضغطًا أو انتهازيّة؛ وهو نُبل ليس بغريب على هذه الدولة التي تأسست على المواقف الأصيلة وقيم العروبة ومنظومة القيم والمروءة.


وأوضحت أن المملكة أثبتت الأيام أنها الشريك الأكثر ثقة، وأنها بما تملكه من إرث سياسي وتاريخي وإنساني عبر مواقف عديدة؛ هي الأقدر على لمّ الشتات، كل هذه المُمكّنات، ونقاط القوة، والتعامل مع الأزمات وشتى المستجدات على الساحة السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية؛ تجعل من الجزم واليقين بنجاح القمة مضموناً متى ما استثمر المجتمعون من قادة الدول الشقيقة الفرصة؛ لتوحيد الهدف والرؤية ولَأْم تمزقات النسيج العربي العربي الذي عانت منه دولنا، ووأد كل ما من شأنه تعطيل انطلاقتنا كأشقاء عرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

لقطات من استقبال الرئيس السيسي في السعودية.. فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد مدرسة خالد أبو سنة بالصف

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

مناقشة الوصاية بالحوار الوطنى|10 ضوابط لـ قسمة أموال القُصّر والتزامات الوصيّ

أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

Axiom Space's Ax-2.. قصة أول رجل وامرأة سعودية يصعدان للفضاء قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ