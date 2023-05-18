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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة عربية.. واشنطن تكثف مساعيها حتى نهاية العام

لتطبيع العلاقات بين
لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة عربية

تدفع واشنطن إلى توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة عربية حتى نهاية العام الجاري قبيل تأثير الانتخابات الأمريكية على الرئيس جو بايدن؛ حسبما أورد موقع "والاه" الإلكتروني نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين.

 

ورأى المسؤولان الأمريكيان، أن الدولة العربية المذكورة تطبع مصلحها في اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل طالما أن بايدن موجود في البيت الأبيض، لأن بهذه الطريقة ستحظى الخطوة بدعم من الحزبين في واشنطن وشرعية أوسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدوره، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التطرق إلى ما اعتبره مباحثات سياسية مغلقة، فيما أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوسيع اتفاقات أبراهام ودعم انخراط إسرائيل في الشرق الأوسط.

وأضاف "سنواصل التأكيد على هذه القضية والتركيز عليها خلال الفترة القريبة وسنحاول تحقيق منطقة فيها مزيد من التكامل والاستقرار والازدهار بما يخدم مصالح الولايات المتحدة وشركائها على المدى الطويل".
 

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