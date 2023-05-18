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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأنظار تتجه لمسيرة الأعلام في إسرائيل ومخاوف من تصعيد جديد

الأنظار تتجه لمسيرة
الأنظار تتجه لمسيرة الأعلام ومخاوف من تصعيد جديد

أعلنت الشرطة  الإسرائيلية في مدينة القدس عن رصد نحو 3 آلاف جندي لتأمين "مسيرة الأعلام" المقررة مساء اليوم الخميس.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن الجيش قرر أيضًا تعزيز منظومة القبة الحديدية خشية وقوع هجمات صاروخية من قطاع غزة بالتزامن مع المسيرة.

من جهتها دعت منظمات استيطانية إلى أكبر اقتحام للأقصى صباح يوم الخميس، وتسعى إلى اشتراك أكثر من 5 آلاف مستوطن في عملية الاقتحام التي تسبق مسيرة الأعلام السنوية.

بينما يتوقع اشتراك عشرات آلاف المستوطنين في "مسيرة الأعلام" التي ستجوب البلدة القديمة وصولًا إلى حائط البراق ضمن خط سيرها السنوي.

وعقد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير جلسة مشاورات أمنية موسعة أمس للوقوف على آخر الاستعدادات لتأمين الاقتحام والمسيرة.

وعلى صعيد المسيرة، سيشارك 7 وزراء وأعضاء كنيست من حكومة اليمين وعلى رأسهم بن جفير فيها.

وهددت حركة حماس بالأمس من هذه المسيرة الاستفزازية وقالت انها لن تسمح بالمس بالمسجد الاقصى، فيما قالت مصادر اسرائيلية إن اسرائيل سترد بقوة على حماس في حال أقدمت الأخيرة على أي خطوة.

وأفرغت القوات الاسرائيلية صباح اليوم المسجد القبلي استعدادا لاقتحام المسجد من قبل المستوطنين.

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