تحفة معمارية موروثة.. تحرك برلماني بشأن إهمال قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر 

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و وزير السياحة والآثار، بشأن الإهمال الشديد في الاهتمام بالآثار المصرية القديمة، مثل قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر.

وأوضحت “سعيد”، في طلبها، أن هذا القصر يعد تحفة معمارية موروثة وشاهدًا حقيقيًا على فترة تاريخية عظيمة من تاريخ مصر، وأيضًا تذكار لأمير وطني مشهود له بحبه للخير، لافتة إلى أن القصر عانى إهمالا شديدا على مدار سنوات طويلة.

وقالت عضو النواب إنه بخلاف كونه تحفة معمارية، إلا أنه أيضاً يقع بالقرب من كورنيش النيل وممشى أهل مصر وعدد كبير من الفنادق السياحية، منوهة لى أن تطويره سواء بتوفير الاعتمادات أو المساهمة في إدراجه بقائمى التراث لمنظمة اليونسكو، سيعود بشكل مباشر على اكتمال الصورة السياحية لهذه المنطقة.