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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقع من العاشر.. حرق شقة طليقته انتقاما منها وسقط بـ«المنور» جثة هامدة

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة عاطل في منور عقار بمنطقة الجيزة حيث تبين انه فارق الحياة اثر سقوطه من الطابق العاشر عقب إشعاله النيران في شقة طليقته بدافع الانتقام منها. 

 

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود جثة شخص لمنور العقار بشارع نور الإسلام بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب بغرفة نوم داخل شقة بالطابق العاشر وتمت السيطرة عليه.

 

وبالانتقال تبين العثور على جثة عاطل في العقد الرابع من عمره بمنور العقار باستدعاء طليقته مالكة الشقة المحترقة أفادت بأن المتوفى عقب تمكنها من خلعه كان دائم التهديد لها فتركت الشقة وذهبت للإقامة رفقة والدتها وأكملت بأنها تلقت اتصالا من المتوفى يخبرها بأنه داخل الشقة ملكها وطلب منها الحضور للتحدث معها فاتصلت بخفير العقار للتحقق من وجود طليقها إلا أن الأخير شاهد النيران تندلع من الشقة ورجحت سقوط طليقها من الشقة ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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