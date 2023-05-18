Axiom Space's Ax-2.. قصة أول رجل وامرأة سعودية يصعدان للفضاء قريبا

تستعد شركة Axiom Space التي تقع في مدينة هيوستن الأمريكية لإطلاق أول رحلة لرواد الفضاء الخاصين إلى محطة الفضاء الدولية ISS، والتي اشتهرت باسم Ax-2.

وستنطلق المهمة بواسطة صاروخ SpaceX Falcon 9، يوم الأحد الموافق 21 مايو من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا، وتستغرق الرحلة حوالي عشرة أيام.

ويضم الطاقم الدولي الذي سيشارك في هذه الرحلة أربعة أفراد، وهم: مايكل لوباكا، ولارا أومورا، وجوناثان فوريستر، ومارك باثكاي.

وسيتم إجراء العديد من الاختبارات والتجارب العلمية الهامة خلال تلك الرحلة، بما في ذلك إجراء أبحاث عن الأعشاب والعناصر الغذائية والنباتات في الفضاء.

وتأتي هذه الرحلة كخطوة مهمة في سبيل تطوير السفر والاستكشاف الفضائي، حيث تعتبر شركة Axiom Space واحدة من عدد قليل من الشركات التي تقوم بتقديم رحلات فضائية للأفراد، وقد أعلنت عن خطط لبناء محطة فضائية خاصة بها في المستقبل.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الرحلة اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي وعشاق الفضاء، حيث تعد هذه الرحلة خطوة مهمة في تطوير قدرات البشر على الاستكشاف الفضائي والوصول إلى مستويات أعلى في العلوم والتكنولوجيا.

موعد مهمة Ax-2

من المقرر أن تنطلق مهمة Ax-2 عند الساعة 5:37 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2137 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، حيث سيتم إرسال كبسولة إلى السماء.

وبعد ذلك، ستعود المرحلة الأولى من معزز Falcon 9 إلى الأرض بوقت قصير للهبوط في منطقة الهبوط الخاصة بشركة SpaceX - Landing Zone-1.

ومن المتوقع أن تحتاج حوالي 16 ساعة للوصول إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سترسو الكبسولة في المختبر المداري صباح يوم الاثنين، وسيعيش أفراد طاقم Ax-2 الأربعة جنبًا إلى جنب مع طاقم المحطة الحالي لمدة ثمانية أيام، وسيقومون بإجراء أبحاث مستقلة وعروض تكنولوجية وأنشطة تعليمية وتوعوية.

ومن المتوقع أن يتم فك Ax-2 من وحدة Harmony التابعة لمحطة الفضاء الدولية في نهاية شهر مايو، وبعدها ستنزل Freedom عبر الغلاف الجوي للأرض وتهبط في المحيط قبالة سواحل ولاية فلوريدا. وتأمل شركة Axiom Space أن تكون هذه الرحلة بمثابة خطوة مهمة في تطوير رحلات الفضاء التجارية والسفر والاستكشاف الفضائي في المستقبل.

أول رجل وامرأة من السعودية يصعدان للفضاء

ويتضمن الطاقم لأول مرة اثنان من المملكة العربية السعودية، وهما علي القرني ، أحد اثنين من أفراد الطاقم يمثلان المملكة العربية السعودية ، سيكون متخصصًا في مهمة على المحور 2.

يتمتع علي القرني بخلفية قوية في مجال الطيران. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من أكاديمية الملك فيصل الجوية في المملكة العربية السعودية وعمل كطيار مقاتل في سلاح الجو الملكي السعودي. و

وفقًا لموقع اكسيوم الإلكتروني كما يستمتع علي القرني بالقفز بالحبال وشواء شرائح اللحم مع عائلته والمشي لمسافات طويلة عبر جبال المناطق الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

اختتم الطاقم المتخصص في مهمة أخرى من المملكة العربية السعودية ، ريانة برناوي. برناوي باحثة في الطب الحيوي ، لديها خبرة في أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية وإعادة هندسة الأنسجة، وستكون العديد من تجارب البرناوي في المحطة في مجال أبحاث سرطان الثدي.

وهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال ، ودرجة البكالوريوس في نفس المجال من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا.

سيكونان أول شخص من المملكة يزور محطة الفضاء الدولية على الإطلاق والثاني والثالث يطيران إلى الفضاء. ستكون برناوي أول امرأة سعودية تصل إلى الحدود النهائية.