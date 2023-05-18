عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء والتوافق البيئى

صدى البلد

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لمناقشة آخر مستجدات الإعداد لتنفيذ برنامج  الصناعة الخضراء المستدامة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي البنك وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر، خاصة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والذي كانت جهود شركاء التنمية ومشاركتهم الفعالة جزءا أساسي من نجاحه، مبدية تطلعها لاستكمال الشراكة البناءة بمزيد من التعاون المستقبلي للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخى، وتعزيز مسيرة مصر نحو التحول الأخضر.

ومن جانبها، هنأت  جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بجهود مصر في تعزيز الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28، والتعاون مع مصر من خلال منصة نوفي للمشروعات الخضراء ورابطة الطاقة والغذاء والمياه، وسعادتها بتوطيد التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة في تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، وتطلعها لتسريع عملية الإعداد للمشروع والوصول إلى الاتفاق النهائي تمهيدا للبدء في تنفيذه قبل نهاية العام، خاصة مع استعداد البنك لتوفير حزم تمويلية أكبر وخاصة في مجال الدعم الفني.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للانتهاء من الخطوات الأخيرة قبل الموافقة النهائية على البرنامج تمهيدا لتوقيع الاتفاق المالي له وبدء تنفيذه، نظرا لدور هذا البرنامج في دعم التحول الأخضر للصناعة المصرية،  حيث سيتم زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء والتوافق البيئى ب ١٥٠ مليون يورو كما سيساهم البرنامج في دعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص باستثمارات تصل إلى ٢٦٨ مليون يورو لتمويل المشروعات الخضراء، كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر خلال السنوات الماضية أولت اهتماما كبيرا بتشجيع الاستثمارات الخضراء خلال مسارها نحو التحول الأخضر، مما دفع وزارة البيئة لتدشين وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخى، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق منتدى الاستثمار الأخضر في يوليو القادم لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار الأخضر في مصر، وتخصيص أسبوع خلال احتفال مصر باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٣ حول الاستثمار الأخضر وفرص تحقيق صناعة وطنية خضراء، وإلقاء الضوء على قصص النجاح التي ساهم فيها مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة نحو توفيق أوضاع الصناعة.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع البنك في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، والدعم الذي قدمه البنك لتعزيز دور المشروع في دعم صناعة وطنية متوافقة بيئيا، والدفعة التي سيساهم بها المشروع في تحقيق مزيد من التوافق بين البيئة والصناعة في الفترة القادمة.

كما لفتت الوزيرة إلى اهتمام مصر بملف إدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات في مصر، من خلال إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر، وإنشاء البنية التحتية والهيكل المؤسسي، وإصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة وإصدار الإجراءات اللازمة لدخول مصر هذا المجال، والذي يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال ادارة المخلفات، مشيرة لامكانية التعاون مع البنك في مجال تعزيز سبل تقليل مخاطر الاستثمار في هذا المجال، لتشجيع القطاع الخاص على اغتنام هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

6A149B3D-0E28-4F7D-8895-D39A3558EB05
6A149B3D-0E28-4F7D-8895-D39A3558EB05
64669880-3BD0-49CC-AD44-D309E1AE7C49
64669880-3BD0-49CC-AD44-D309E1AE7C49
FFE000AB-394A-4DD7-A5A0-70549A7B43A6
FFE000AB-394A-4DD7-A5A0-70549A7B43A6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل في اغتصابها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

فرمان من كولر.. الأهلي يقترب من ضم موهبة الترجي التونسي

أقل من 2000 جنيه للجرام.. انخفاض تاريخي في سعر الذهب الآن| تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس.. ومفاجأة بشأن الموجة الحارة

إعلامي: تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ" صدى البلد".. تعليم الدقهلية: تأجيل امتحان دراسات الإعدادية

5 عروض من أوروبا والسعودية.. فرج عامر يصدم الأهلي بسبب بيرسي تاو

اقتحام أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي بينهم قيادات في الكنيست ووزراء الاحتلال

وزير التعليم في أسوان لافتتاح مدارس جديدة

هل يجوز ترديد القرآن وأنا على جنابة؟.. اعرف الرأي الشرعي

ازاي تحصل على وظيفة لابنك من التعليم الفني؟.. ما لا تعرفه عن وحدة تسيير الانتقال لسوق العمل بالشرقية| حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخفافيش المسؤل الأول عن فيروس كورونا.. ماذا عن فوائد البروتين بداخلها؟

في المطبخ.. ظهور جديد لـ عبلة كامل بعد غياب سنوات| شاهد

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ