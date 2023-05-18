مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي في إستاد القاهرة .. اليوم

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، ‏المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي و الترجي التونسي، والمقرر له الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات الصحفية في إستاد القاهرة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق إلى وسائل الإعلام عن مباراة الترجي ورؤيتهما للقاء العودة المحدد له مساء الجمعة.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الترجي التونسي بحضور المدير الفني وكابتن الفريق، في الثانية عشرة ظهرًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الساعة السابعة مساء الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة الترجي.

وسيتم فتح تدريب الفريق غدًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في العاشرة من مساء الجمعة باستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.