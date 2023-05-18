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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة: الجالية المصرية بأستراليا تضم نماذج مضيئة ومشرفة نفخر بها

صدى البلد

  أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن الجالية المصرية في أستراليا من أهم الجاليات حول العالم، وتضم نماذج مضيئة ومشرفة لهم قصص نجاح كبيرة نفخر بها، من مهندسين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وصيادلة وأطباء في كل التخصصات.
جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة سها جندي، لرجل الأعمال المصري المقيم بأستراليا جون نور، ووالد الطبيب الشاب "دانيال نور" الحائز على لقب "شخصية العام" من الشباب في نطاق أستراليا لعام 2021، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة في التواصل المستمر مع أبناء الوطن حول العالم، بحسب بيان، اليوم /الخميس/ لوزارة الهجرة.
وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى أن أبناء الجيلين الثاني والثالث في أستراليا من شباب المصريين يمتلكون جودة تعليم عالية ويتمتعون بخبرات وكفاءات مميزة، ما يجعل الدولة أكثر حرصاً على خلق مسارات وقنوات اتصال مستدامة بينهم وبين وطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية.
وتناولت وزيرة الهجرة أيضا مسألة تنظيم ملتقيات للشباب المصري بالخارج لربطهم بوطنهم الأم انطلاقًا من الإيمان بدورهم الخارجي تجاهه وسط كافة التحديات المختلفة، لتصحيح أي مفاهيم أو أفكار مغلوطة قد يتعرضون لها بالخارج، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة، لافتة أيضًا إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها الوزارة لمواجهة حرب طمس الهوية التي يواجهها أبناؤنا في الخارج وحثهم على التمسك بجذورهم المصرية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن الحملة التوعوية "خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها الوزارة ضمن استراتيجية التواصل مع المستثمرين بالخارج من أجل الترويج للدولة المصرية وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار، حيث أوضحت أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم على أرض مصر وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين.
من جانبه.. ثمن جون نور الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة، ونقل للوزيرة تحيات الجالية المصرية في أستراليا ودعوتهم لها لزيارة البلاد في أقرب وقت ولقائهم.
وتحدث نور عن النجاح الذي حققه نجله الطبيب "دانيال" في أستراليا وفوزه بلقب "شخصية العام"، حتى أن رئيس الحكومة الأسترالية اصطحبه مؤخرًا لحضور حفل تتويج الملك تشارلز في بريطانيا، موضحًا أنه رجل أعمال متخصص في مجال الأثاث والمفروشات ولديه رغبة في الاطلاع على مجالات الاستثمار المتاحة في مصر فيما يتعلق بهذا المجال.
كما تحدث عن بعض احتياجات الجالية المصرية في أستراليا، والتي يتمثل أغلبها في الخدمات المتعلقة بأوراق الثبوتية مثل ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد.
 

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