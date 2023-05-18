كيفية التسويق لمنتج معين على وسائل التواصل الاجتماعي.. خبير يوضح

تحدث المهندس مصطفي رحيم، خبير النظم والمعلومات، عن كيفية التسويق لمنتج معين على وسائل التواصل .الإجتماعي، قائلا: إننا فى حال كنا نريد التسويق لمنتج معين من خلال السوشيال ميديا، فيجب أولا معرفة قواعده.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”،: “مينفعش أضع الإعلان بتاعي وأسيبه وأمشي أو أدفع أموال على الفاضي ولن يصل للجمهور الذى أريد”.

وتابع : “يجب وأنا أضع الإعلان أحط نقط الإستهداف بتاعتي.. أى الناس اللي بتدور على الشئ أو المنتج دا.. و الفيسبوك يأخذ معلومات على أشياء كثيرة يقوم بها الشخص”.