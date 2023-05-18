القومي للمرأة بالإسماعيلية: اختيار 9 من الأعضاء لتولي مناصب قيادية بالمحليات

أصدر المجلس القومى للمرأة بالاسماعيلية، بيانا أشار خلاله باختيار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ٩ قيادات نسائية لتولي مناصب قيادية في الوحدات المحلية.

وقال البيان يتقدم فرع المجلس القومي للمرأه بمحافظه الإسماعيلية، ومقررته لبني زكي وأعضاءه وعضواته لمحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة بالشكر لثقته الغالية في اختيار القيادات النسائية بمحافظة الإسماعيلية لتوليهن مناصب قياديه بالوحدات المحليه ويعد ذلك انتصارا جديدا للمرأه وتوليها المناصب القيادية.

ويتقدم الفرع بخالص التهاني لكلا من سعدية إبراهيم أمين حجاب لتكليفها للقيام بأعمال رئيس لحيِّ ثانِ الإسماعيلية، وكريمة أحمد سليم سليمان، للعمل نائب رئيس حي أول الإسماعيلية بدلًا من رئيس قرية الحجاز، وهدى درويش حسين، للعمل سكرتير قرية الوادي الأخضر، بدلًا من سكرتير قرية الشروق، ومها السيد محمد عبدالعال، للعمل رئيس قرية سرابيوم، بدلًا من رئيس قرية هويس سرابيوم، ونسرين عبدالحمید أحمد، للعمل سكرتير قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية أبوسلطان، ونيفين جمال الدین محمد، للعمل سكرتير قرية الرياح، بدلًا من سكرتير قرية أبوطفيلة، وشادية إبراهيم إبراهيم علي، للعمل رئيس قرية الأبطال، بدلًا من سكرتير قرية الأبطال، وحنان أحمد عبدالفتاح، للعمل سكرتير قرية البياضية، وحنان أحمد محمود حمزة، للعمل سكرتير قرية أبوطفيلة.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أصدر حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري القرى بنطاق المحافظة وتوابعها؛ بهدف إعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

وتضمن القرار تعديل تكليف كلا من:

ضياء محمد السيد عبدالمعطي، للعمل رئيس قرية ٣٠ يونيو، بدلًا من رئيس قرية الشروق.

محمد ضياء أحمد محمد، للعمل رئيس قرية الشروق، بدلًا من رئيس قرية ٣٠ يونيو.

أشرف إبراهيم أحمد، للعمل سكرتير قرية المحسمة القديمة، بدلًا من سكرتير قرية ٣٠ يونيو.

عادل سليمان محمد، للعمل سكرتير قرية ٣٠ يونيو، بدلًا من سكرتير قرية المحسمة القديمة.

هدى درويش حسين، للعمل سكرتير قرية الوادي الأخضر، بدلًا من سكرتير قرية الشروق.

السيد أحمد إسماعيل أبو زيد، للعمل سكرتير قرية الشروق، بدلًا من سكرتير قرية الوادي الأخضر.

مها السيد محمد عبدالعال، للعمل رئيس قرية سرابيوم، بدلًا من رئيس قرية هويس سرابيوم.

شافعي عبدالرازق محمد، للعمل رئيس قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية هويس سرابيوم.

نسرين عبدالحمید أحمد، للعمل سكرتير قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية أبوسلطان.

محمد حمدي سلامة، للعمل رئيس أبوسلطان، بدلًا من سكرتير قرية فنارة.

محمد سعيد حسين عرفة، للعمل رئيس قرية فنارة، بدلًا من رئيس قرية سرابيوم.

نيفين جمال الدین محمد، للعمل سكرتير قرية الرياح، بدلًا من سكرتير قرية أبوطفيلة.

السيد أحمد محمود محمد، للعمل رئيس قرية أبوخليفة، بدلًا من سكرتير قرية أبوخليفة.

شادية إبراهيم إبراهيم علي، للعمل رئيس قرية الأبطال، بدلًا من سكرتير قرية الأبطال.

كذلك تضمن القرار تكليف كلًا من:

علاء أحمد محمد حسانين، للعمل سكرتير قرية السلام.

أحمد حسن عطية جاويش، للعمل رئيس قرية الملاك.

وسيم محمد فتحي محمد، للعمل رئيس قرية الظاهرية.

عماد الدين محمد إبراهيم محمد، للعمل رئيس قرية أبوعاشور.

عبد الرحمن شاكر عبد المقصود، للعمل سكرتير قرية الظاهرية.

محمد حمدي محمود السيد، للعمل سكرتير قرية الجزيرة الخضراء.

أحمد حسن أمال عبدالقادر، للعمل سكرتير قرية سرابيوم.

محمد إبراهيم اليمني السيد، للعمل سكرتير قرية أبوسلطان.

أحمد محمد علي شحاته، للعمل سكرتير قرية فنارة.

رضا محمد سويلم، للعمل سكرتير قرية كسفريت.

حنان أحمد عبدالفتاح، للعمل سكرتير قرية البياضية.

حنان أحمد محمود حمزة، للعمل سكرتير قرية أبوطفيلة.

حسين السيد حسن حسین، للعمل سكرتير قرية أبوخليفة.

خالد سمیر أحمد ناصر، للعمل سكرتير قرية الأبطال.

رضا السيد حسين حسونة، للعمل رئيس قرية الفردان.

السيد محمد عيد منصور ناصر، للعمل رئيس قرية الحجاز.

كما جاء بالقرار إنهاء تكليف الآتي أسمائهم، وعودتهم لجهات عملهم الأصلية وفقًا لما هو موضح قرين كلًا منهم:

عايد السيد عايد بداية، للعمل مركز ومدينة التل الكبير.

محمود محمد عبدالرازق محمد، للعمل مركز ومدينة التل الكبير.

أحمد عبدالله أحمد السيد، للعمل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

فارس عبدالمنعم عبد الدايم، للعمل بديوان عام المحافظة.

مصطفي محمد أحمد السيد، للعمل بمركز ومدينة فايد.

أسامة محمد أحمد مهدي، للعمل بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في السابع عشر من مايو ٢٠٢٣ ، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.