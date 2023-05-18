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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب جرامين من الذهب.. تفاصيل الشروع في قتل جواهرجي بالصف

صدى البلد

تجري نيابة الصف بجنوب الجيزة تحقيقاتها في طعن جواهرجي رفض بيع مصوغات ذهبية لعاطل. 

طلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وسبب ارتكاب المتهم للجريمة كما استعلمت عن حالة المجني عليه لسماع أقواله. 

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جواهرجي مصاب بجروح متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل لرفض المصاب بيع 2 جرام ذهب له وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

 

فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة الصف الجيزة جواهرجي بيع مصوغات ذهبية مركز شرطة الصف 2 جرام ذهب

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