تبدأ من 465 ألف جنيه.. سيارات يابانية و أوروبية 2023 مضمونة |صور

يحتوي السوق المصري للسيارات الجديدة علي أنواع مختلفة من طرازات السيارات متنوع الصنع ، حيث يقدم داخل السوق المصري سيارات يابانية وأوربية نالت علي رضاء المصريين، وكانت بالنسبة لهم الخيار الأول دائما عن شراء سيارات جديدة بفضل ما تمتلكه هذه السيارات من مميزات تتماشي مع باقتها السعرية.

يوضح موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات أوروبية ويابانية موديل 2023 متاحين للشراء الأن في سوق السيارات المصري منها سيارة ميتسوبيشي اتراج، وهيونداي إلنترا اتش دى، ورينو ميجان :



1- ميتسوبيشي اتراج

تستخدم سيارة ميتسوبيشي اتراج ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتنتج قوة 76 حصان، وعزم أقصي للدوران 100 نيوتن/متر، وتحمل سيارة ميتسوبيشي اتراج محرك 3سلندر سعته 1200 سي سي.

ميتسوبيشي اتراج مويل 2023

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج مويل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 465 ألف جنيه، للفئة المتواجدة أمام العملاء للشراء .



2- هيونداي HD

تصل سرعة سيارة هيونداي إلنترا اتش دى القصوى الي 182 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتستخدم سيارة هيونداي إلنترا اتش دى ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 11.3 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، وتملك محرك سعة 1600 سي سي.

هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تباع بسعر 570 ألف جنيه، وترتفع لتابع الفئة الثانية بسعر 585 ألف جنيه، ويصل سعر أخر فئة الي 595 ألف جنيه .

3- رينو ميجان

تنتج سيارة رينو ميجان السيدان قوة تصل الي 115 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود سيارة رينو ميجان الي 50 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

رينو ميجان موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2023 في سوق السيارات المصري من 770 ألف جنيه للفئة الأولي ، وترتفع لتصل الي 980 ألف جنيه للفئة الأخيرة .

4- تويوتا كورولا

تتسارع سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتنتج سيارة تويوتا كورولا قوة حصانيه تصل الي 120 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 السيدان بداخل سوق السيارات المصري بسعر 740 ألف جنيه للفئة الأولي، و مليون و 275 ألف جنيه للفئة الأعلى في التجهيزات .

5- كيا سبورتاج

تنتمي سيارة كيا سبورتاج الي فئة السيارات الـ SUV، ويصل سعة خزان وقودها الي 54 لتر، وبها محرك 4 سلندر مكون من 1600 سي سي تيربو ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج سيارة كيا سبورتاج قوة 180 حصان.

كيا سبورتاج موديل 2023

أول فئة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تباع بسعر مليون و 169 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تباع بسعر مليون 279 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تباع بسعر مليون و 429 ألف جنيه .

الفئة الرباعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تباع بسعر مليون و559 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 تباع بسعر مليون و 639 ألف جنيه .