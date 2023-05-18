مقتل 4 إرهابيين إثر مواجهات مع الشرطة في باكستان

لقي أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم بعد مواجهات مع الشرطة المحلية نفذوه مجهولون اليوم الخميس في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.



وأوضحت الشرطة المحلية في بيان لها أنها كانت تقل الإرهابيين الأربعة من وزيرستان إلى مدينة بانو، ولكن السيارة التي كانت تقلهم تعرضت لإطلاق نار مكثف من قبل عناصر مسلحة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، وإصابة أحد رجال الأمن المرافقين للسيارة.



وأضافت الشرطة الباكستانية أن قوات الأمن شنت عملية تمشيط في تلك المنطقة للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام محلية في باكستان، عن مصرع 8 أشخاص على الأقل وإصابة 290 آخرين خلال الاحتجاجات المعارضة لاحتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وفي المقابل انتشر الجيش الباكستاني في العاصمة إسلام آباد، اليوم الخميس، لوقف للاحتجاجت المؤيدة لـ عمران خان.

وقد أصدر الجيش الباكستاني تحذيراً قوياً، الأربعاء، أكد فيه أنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس، مضيفا أنه في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاماً.