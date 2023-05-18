إصابته قوية.. شوبير يكشف موقف الشناوي من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف الحارس محمد الشناوي من التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإصابة التي تعرض لها في السمانة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "محمد الشناوي سوف يغيب لمدة 15 يوم بسبب الإصابة، وسوف يعود إلى التدريبات الجماعية يوم 1 أو 2 يونيو، في حين سوف يقام لقاء الذهاب خلال المواجهة النهائية يوم 4 يونيو".

وأضاف "محمد الشناوي أبلغ الجهاز الفني بتمسكه بخطوة المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بأي طريقة".

واختتم "أطالب محمد الشناوي ببعض الهدوء والحرص خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي وذلك لتجنب أي مضاعفات قد تحدث".