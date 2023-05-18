عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير اقتراب رحيل أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" أيمن يريد الاستمرار في الأهلي بشرط المشاركة في المباريات، ولكن في حال استمرار كولر في الأهلي أعتقد أنه سيرحل".

أضاف:" أيمن أشرف لديه عروض من سموحة وفاركو وعدد من الأندية لضمه".

وينتهي عقد أيمن أشرف مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

الأهلي يستعد لمواجهة الترجي:

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي، غدا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على الترجي بثلاثية نظيفة، في لقاء الذهاب.