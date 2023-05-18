عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد قصر سورناجا بالصف

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قصر سورناجا بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والذي كان أحد القلاع الصناعية لإنتاج الطوب الحراري والخزف والبلاط والمواسير الفخار والبورسلين الحراري وتمت تصفيته عام 1998.
 

واستمع مدبولي لشرح حول العمل في المنطقة الاستثمارية والتي تقع علي مساحة 40 فدانًا والأنشطة المقامة بها خدمية وحرفية وصناعية وتجارية متنوعة ، إلى جانب خدمات مستثمرين ومطاعم واستراحات، ومبنى لريادة الأعمال، ومركز حضري للمرأة، وفرع بنك، ومرسى نيلي، وقاعة مؤتمرات، ومسجد.

ورافق رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة وعدد من المسؤولين.

IMG-20230518-WA0096
IMG-20230518-WA0096
IMG-20230518-WA0094
IMG-20230518-WA0094
IMG-20230518-WA0092
IMG-20230518-WA0092
IMG-20230518-WA0093
IMG-20230518-WA0093

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ترشيحاتنا

قومى المرأة يطلق مبادرة «كيان» بمحافظة المنيا

قاعتان للعلاج الكيماوي.. تطوير 90% من مستشفى المجمع الطبي للتأمين الصحي بطنطا|فيديو

رائحة غاز بشارع التسعين الجنوبي.. وزارة البترول توضح الأسباب

مباحث القاهرة تضبط المتهمين بسرقة حديد أسوار كوبرين .. صور

ثكنة عسكرية.. ماذا فعل الاحتلال بالقدس لتأمين مسيرة الأعلام؟

شوبير: حدث تاريخي ينتظر علي معلول أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ