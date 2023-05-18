رئيس الوزراء يتفقد قصر سورناجا بالصف

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قصر سورناجا بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والذي كان أحد القلاع الصناعية لإنتاج الطوب الحراري والخزف والبلاط والمواسير الفخار والبورسلين الحراري وتمت تصفيته عام 1998.



واستمع مدبولي لشرح حول العمل في المنطقة الاستثمارية والتي تقع علي مساحة 40 فدانًا والأنشطة المقامة بها خدمية وحرفية وصناعية وتجارية متنوعة ، إلى جانب خدمات مستثمرين ومطاعم واستراحات، ومبنى لريادة الأعمال، ومركز حضري للمرأة، وفرع بنك، ومرسى نيلي، وقاعة مؤتمرات، ومسجد.

ورافق رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة وعدد من المسؤولين.

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