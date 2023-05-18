محمد عادل: حققنا مكاسب بالجملة من المشاركة في بطولة كأس الكؤوس

أبدى محمد عادل، المدير الفني لسيدات اليد بالنادي الأهلي، رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، مؤكدا أن الفريق حقق مكاسب بالجملة، وكان قريبًا من تحقيق إنجاز كبير في البطولة.

وأوضح عادل أن الفريق اكتسب خبرات كبيرة من خلال الاحتكاك مع الفرق الإفريقية بعدما بدأ الأهلي البطولة بشكل جيد، ولكنه لم يوفق في بلوغ المباراة النهائية، بسبب بعض الأخطاء وفارق الخبرة لصالح الفريق الأنجولي الذي اعتاد على التواجد في النهائيات خلال السنوات الماضية وكان آخرها تتويجه بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سوف يستغل حالة التركيز والاحتكاك الإفريقي في الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد والعودة مرة أخرى للمشاركة في البطولات الإفريقية والمنافسة بشكل أقوى.

ووجه عادل رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم دائمًا الداعم الأكبر والقوة الدافعة للاعبات الفريق في كل البطولات.