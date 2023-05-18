اليوم.. 4 مواجهات في ختام بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

تقام اليوم الخميس 4 مواجهات في ختام بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» في نسختها رقم 39، التي تقام في ضيافة النادي الأهلي بمقر الجزيرة، ضمن منافسات النهائي وترتيب المراكز في البطولة.

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد



-منافسات السيدات

*الأهلي مع أوتوهو الكونغولي على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية عشرة ظهرًا ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع.

*بترو أتلتيكو الأنجولي مع أول أغسطس الأنجولي، صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الرابعة عصرًا في نهائي البطولة.

- منافسات الرجال

*سبورتنج مع رجاء أغادير المغربي على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة الثانية ظهرًا ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع.

*الأهلي مع الزمالك على صالة الأمير عبدالله الفيصل في الساعة 7 مساءً في نهائي البطولة.

