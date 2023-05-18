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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري: الأهلي جاهز للنهائي وسنقاتل للفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

صدى البلد

أكد إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك مساء اليوم على لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في المباراة التي تجمع الفريقين بنهائي البطولة.

وأوضح أن الفريق في حالة تركيز شديد، واستعد للمباراة وسط معنويات مرتفعة في ظل الدوافع الكبيرة للفوز بالبطولة.
وأكمل: «لا توجد مواجهات سهلة وبالتأكيد مباراة النهائي لها حسابات مختلفة، والفوز على الزمالك في لقاء نهائي كأس السوبر الإفريقي يزيد من صعوبة اللقاء».

وأضاف المصري أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على القتال من أجل الفوز باللقب، من أجل حصد الثنائية القارية بعدما تأهل الفريق إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب ».
 

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