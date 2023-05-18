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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة لإعلام العريش توصي بتوفير منقذين على شاطىء العريش

ندوة إعلامية بمركز
ندوة إعلامية بمركز شباب السلام

نفذ  مركز إعلام العريش محافظة شمال سيناء ،  التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية ضمن نشاط الاعلام السكانى دارت حول الاهتمام بالشباب داخل الأسرة وحاضر فيها  حسين العايق مدير إدارة شباب العريش وذلك بمركز شباب السلام وحضرها عادل عبد الرحمن مدير مركز شباب السلام، ومجموعة من الشباب والطلائع والعاملين بالشباب والرياضة.

 

ممارسة الرياضة:


وتحدث حسين العايق فى بداية اللقاء حول الدور الواقع على الأسرة فى تشجيع الأبناء  على ممارسة الرياضة. ، وأشار إلى أهمية تقديم القدوة للشباب فى المجالات المختلفة .


مؤكدا ، على أن الرياضه تهذيب للنفوس وترتقي بسلوك الإنسان وتنمى قدراته ومواجهة المواقف الحياتية. 


ورد على تساؤلات الحضور المتمثلة فى هل انتشار الأكاديميات الرياضيه مفيد للطلائع أم هدفها الربح؟ .، هل هناك دور للأسرة فى تشجيع الأبناء للمشاركه فى الأندية ومراكز الشباب؟.، لماذا لا يتم تخصيص متفقين من الشباب والرياضه على شاطىء العريش؟. 


وأوصى الحضور بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب والأندية للارتقاء بالشباب والحفاظ على الصحه .
واهمية تنظيم رحلات للشباب داخل وخارج المحافظة للتعريف بالمشروعات القومية والأماكن السياحية .
وضرورة توفير منقذين مدربين على مستوى عال على طول شاطىء العريش.

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العريش ندوة شباب منقذين شاطىء

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