دراسة حديثة للبدء في مشروع جديد للدخول إلى سوق العمل بالإسكندرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية ، بشأن زيارة ميدانية لوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ "" للمديرية ومكاتب التشغيل المطورة ومركز تدريب مهني محرم بك وذلك لاصدار دراسة حديثة للبدء في مشروع جديد للدخول الي سوق العمل ويهدف المشروع إلي فتح آفاق جديدة لمستقبل الشباب في مصر .

كما تم عقد ندوة مشتركة بين مكتب السلامة والصحة المهنية ومكتب تفتيش العمل برج العرب بمقر شركة مان كرو للمباني المعدنية-المنطقة الأولى برج العرب بعنوان: " التعريف بالسلامة والصحة المهنية والمخاطر الموجودة في بيئة العمل" ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية التوجيه والتوعية للعاملين حول في مختلف أماكن العمل بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل والحفاظ علي بيئة عمل امنة وصحية ، والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم في مجالات التدريب المهنى وتطوير أساليب العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz ، زار وفد من الوكالة برئاسة سكاسكيا بوني ، وفرانسيكا سيل ، ومها علي المديرية ومكاتب التشغيل المطورة ومركز تدريب مهني محرم بك وذلك لعمل دراسة حديثة للبدء في مشروع جديد للدخول الي سوق العمل من خلال منصة، ويهدف المشروع إلي فتح آفاق جديدة لمستقبل الشباب في مصر .

وفي سياق أخر ، أوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، أنه تم تنظيم ندوة توعية مشتركة بين مكتبي السلامة والصحة المهنية،وتفتيش العمل برج العرب بمقر شركة مان كرو للمباني المعدنية-المنطقة الأولى برج العرب وذلك لتوعية العاملين بالمخاطر الكيميائية ، وضرورة ارتداء مهمات الوقاية الشخصية ، والتعريف بالمخاطر الفيزيائية والأمراض المهنية وكيفية الوقاية لبيئة عمل آمنة وعمالة الأطفال والمهن المحظور لعمل الأطفال بها ، وضوابط تشغيل النساء والحقوق والواجبات للعامل .

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