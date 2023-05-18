عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. ريهام باهي: القيم مرتبطة بالدولة ككيان فكري ليس مادي فقط

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتوره ريهام باهي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، إنّه يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التعدد والتنوع، من خلال ترسيخ مرجعية الدولة التي هي عبارة عن القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

 

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني: تلك القيم هي التي تُشكِّل أساس السلوك ويجب تشجيع النشء عليها، خاصة أن القيم مرتبطة بالدولة ككيان فكري، لأن كيان الدولة ليس مادي فقط.


وتابعت: يجب تحديد الفكرة المرجعية الأساسية للدولة وهي البوصلة الأساسية للمجتمع ويتم استدعائها في أثناء الأزمات والتوحيد في حالة الانقسام السياسية، وهي أساس مكونات القيم الوطنية المصرية.

ويناقش الحوار الوطني اليوم، المحور المجتمعي، خلال جلسة  لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

تحريز هواتف 8 طلاب حاولوا تصوير أسئلة امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بسوهاج

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

ترشيحاتنا

انطلاق مسيرة الأعلام الاستفزازية عند باب عامود والبلدة القديمة في القدس.. شاهد

يتعرض للاعتداء.. تفاصيل دور علاء مرسي في التاروت

الحرية المصري يطالب بتعديل قانون الوصاية ونقلها للأم بعد وفاة الأب

تحرك خطير.. وزير إسرائيلي يأمر باستقبال نصف مليون مستوطن جديد في الضفة

مصرع فتاة صدمها قطار طنطا- المحلة أثناء عبور قضبان السكة الحديد

خلال جلسة الحوار الوطني.. يوسف الحسيني يهاجم مسلسل «كليوباترا»: تافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبطال يمثلون مصر في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ