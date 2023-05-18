الحوار الوطني.. ريهام باهي: القيم مرتبطة بالدولة ككيان فكري ليس مادي فقط

قالت الدكتوره ريهام باهي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، إنّه يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية في ظل التعدد والتنوع، من خلال ترسيخ مرجعية الدولة التي هي عبارة عن القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

وأضافت خلال كلمتها في الحوار الوطني: تلك القيم هي التي تُشكِّل أساس السلوك ويجب تشجيع النشء عليها، خاصة أن القيم مرتبطة بالدولة ككيان فكري، لأن كيان الدولة ليس مادي فقط.



وتابعت: يجب تحديد الفكرة المرجعية الأساسية للدولة وهي البوصلة الأساسية للمجتمع ويتم استدعائها في أثناء الأزمات والتوحيد في حالة الانقسام السياسية، وهي أساس مكونات القيم الوطنية المصرية.

ويناقش الحوار الوطني اليوم، المحور المجتمعي، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

