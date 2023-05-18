بتصميم شفاف وعمر بطارية أطول.. الإعلان عن سماعات آبل Beats Studio Buds +

قدمت شركة آبل Apple، أحدث سماعات علامتها التجارية Beats، والتي تنطلق تحت اسم +Beats Studio Buds، وتتميز بعمر بطارية يدوم لفترة أطول بالإضافة إلى تصميم جديد شفاف.

وبحسب ا ذكره موقع "gsmarena" التقني، تتميز سماعات Beats الجديدة بشريحة "Beats Proprietary Platform" والتي تدعم الاقتران بلمسة واحدة مع أجهزة آبل، مع دعم المساعد الصوتي Siri و Apple Find My بالإضافة إلى تبديل الجهاز عبر iCloud.

سعر ومواصفات سماعة Beats Studio Buds+



وكما تأتي سماعات Beats Studio Buds+، متوافقة أيضا مع الاتصال السريع أجهزة جوجل Google Fast Pair وتتبع العثور على الأجهزة المفقودة Find My Device بالإضافة إلى تبديل الصوت بين مجموعة واسعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل.

سماعات Beats Studio Buds+

وتدعي شركة آبل أن ميزة إلغاء الضجيج والشفافية ANC والتقاط الصوت أثناء المكالمات على Studio Bud + تم تحسينهما كثيرا بفضل الميكروفونات الأكبر 3 مرات، يمكنك أيضا الحصول على دعم للصوت المكاني لـ Dolby Atmos.

وكما تدعم سماعة +Beats Studio Buds خاصية الصوت المحيطي Spatial Audio، التي تتيحها آبل في الكثير من المحتوى المرئي والمسموع على منصاتها.

سماعات Beats Studio Buds+

وتدعم السماعة خاصية مقاومة الماء والعرق بمعيار IPX4، لتكون مناسبة للاستخدام مع التمارين الرياضية والأجواء الممطرة، مع نظام تهوية جديد لمعادلة الضغط داخل الأذن.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي سماعة Beats Studio Buds+ بتصميم جديد شفاف يظهر المكونات الداخلية للسماعة في معظم الأجزاء، سواءً في علبة الشحن أو السماعات نفسها، كما تتوفر السماعة أيضا بلونين آخرين، هما اللون الأسود والأصفر العاجي.

سماعات Beats Studio Buds+

وتتميز سماعة +Beats Studio Buds بعمر بطارية أطول بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالإصدار السابق، حيث تعمل حتى 9 ساعات عند الشحن مرة واحدة، وتقدم علبة الشحن 27 ساعة إضافية، مما يعني إجمالا 36 ساعة من العمل، ويمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ساعة من الاستماع.

وتتوفر سماعة +Beats Studio Buds للبيع عبر متجر آبل على الإنترنت في كلٍ من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا والصين، مقابل سعر حوالى 170 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5230 جنيه مصري).