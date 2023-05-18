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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مهجورة الزوج .. معاش شهري لهذه الفئات بقرارات حكومية

معاش شهري
معاش شهري

توفر الحكومة كل سبل الدعم لجميع للأسر الأكثر احتياجا من خلال صرف معاش شهري يضمن لهم حياة كريمة حيث يمكن للسيدات اللاتي يتعرضن للهجر من جانب الزوج الحصول على معاش وأيضا الأيتام والأرامل والمطلقات.

الفئات التي تحصل على معاش شهري

ويمكن الحصول علي معاش شهري ضمن الفئات التالية والتي تتضمن مايلي :-

 

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للحصول على معاش شهري.. خطوات استخراج شهادة الهجر

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25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

- يمكن للأرملة الحصول علي مساعدات نقدية من التضامن
- كما تدخل المطلقة ضمن الفئات التي يمكنها الحصول علي معاش شهري من التضامن 
- وتدخل مهجورة العائل ضمن الفئات التي يمكنها الحصول علي معاش شهري 
- وأيضا تحصل أسرة المسجون علي معاش شهري من التضامن 
- كما تشمل الفئات أيضا الأيتام  ضمن الفئات التي يحق لها الحصول علي مساعدات نقدية من التضامن الاجتماعي.


المستندات المطلوبة للحصول علي مساعدات نقدية من التضامن

- تدخل كلا من  الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام  ضمن الفئات التي يحق لها الحصول علي مساعدات نقدية من التضامن الاجتماعي.
- يتم إحضار نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعي  التابع لمحل إقامته .
- يلزم إحضار صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل .
- كما تشمل المستندات المطلوبة إحضار أصل البحث الإجتماعي معتمد ومختوم .
- كما تتضمن الأوراق المطلوبة شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الإنتظام بالمدرسة.


- وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على معاش شهري من التضامن تقديم خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية او خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية(قطاع عام وخاص) 
- وفيما يخص  الأيتام  يتم تقديم شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم  .


- بالنسبة للمطلقة يتم تقديم قسيمة الطلاق


- وفيما يخص الأرملة يتم تقديم شهادة وفاة الزوج


- وبالنسبة الأسرة مهجورة العائل يتم تقديم نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد  تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست  شهور.
- فيما يخص الطالب الجامعي يتم تقديم بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة  .

مساعدات نقدية من التضامن


وتقدم التضامن الاجتماعي مساعدات نقدية في شكل معاش شهري بهدف رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة.

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انتظام صرف معاش تكافل وكرامة.. طرق الحصول عليها

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من غير زحمة | طرق صرف معاش تكافل وكرامة فى دقائق


وتمر كلا من تلك الفئات  أسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين – المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها – الكوارث  بظروف ضعية يمكن لمعاش التضامن الاجتماعي تقديم الدعم لهم .

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