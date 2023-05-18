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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يثمن تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظات المنيا والغربية وسوهاج

إيهاب رمزى عضو مجلس
إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي بإعلان اللواء هشام آمنة، عن تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظات المنيا والغربية وسوهاج وذلك خلال احتفالية تدشين انشاء هذه المصانع بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتورة هان واجين وزيرة البيئة بالجمهورية الكورية ووفد رفيع المستوى من وزارة البيئة الكورية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وعدد من ممثلى وزارات التعاون الدولي والانتاج الحربي وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

 

كما أشاد " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد اللواء هشام آمنة بأن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت طفرة خلال السنوات الماضية وما تم الاتفاق عليه من رفع العلاقات إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كافة مجالات التعاون هو خير دليل علي العلاقات الثنائية المتطورة بشكل ايجابي بين البلدين، ولقد تجلت ملامح هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات من خلال عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في بهدف تشجيع الاستثمارات الكورية في مصر وخاصة في المشروعات القومية الجديدة ، والتنسيق بين الدولتين الصديقتين حول مختلف القضايا الإقليمية وعلي رأسها تحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ.

 

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بانشاء ال 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظات المنيا والغربية وسوهاج لتوفير فرص العمالة داخل هذه المحافظات والاستفادة من منتجات هذه المصانع مؤكداً أن محافظة المنيا تحتاج الى المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف الصناعات > 

إيهاب رمزى هشام امنة مجلس النواب المنيا المخلفات الصلبة العاصمة الإدارية الجديدة

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