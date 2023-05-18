عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد: هناك مأزق بالهوية المصرية الآن

يوسف القعيد، عضو
يوسف القعيد، عضو مجلس الحوار الوطني

قال يوسف القعيد، عضو مجلس الحوار الوطني، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار الوطني، إن لجنة الحوار الوطني هدفها الأول والأخير هو الوضع الثقافي الراهن لمصر.

وأضاف يوسف القعيد، عضو مجلس الحوار الوطني، أنه ينتمي إلى قرية كبيرة، وإذا زارها الأن وسأل مواطنيها فى الحواري والشوارع عن كلمة الهوية، لن يتكلم عنها أحد، لافتا إلى أن هناك مأزق بالهوية المصرية الأن، ما بين أهالي المدن وأهالي القري، وما بين ما يقرأون ويكتبون المثقفون والأميين.

وتابع يوسف القعيد، عضو مجلس الحوار الوطني، ان الأمية مشكلة أساسية جدا فى المجتمع المصري الراهن، مشيرا إلى أن وجودها عار على المصريين كلهم، معقبا: “لا أقلل من موضوع الندوة أو الموضوع المطروح للنقاش وأستفدت كثيرا مما أستمعته من أراء”.

يوسف القعيد الحوار الوطني عضو مجلس الحوار الوطني لجنة الحوار الوطني الوضع الثقافي الراهن لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي ظهرت الآن في المدارس بـ4 ألوان |اعرف نتيجتك

خلال ساعات.. ماذا يحدث في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ترشيحاتنا

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

متحدث الرئاسة: سد النهضة يمثل بندا دائما على أعمال القمة العربية

متحدث الرئاسة: سد النهضة بند دائم على أعمال القمة العربية

فعلها أمام الأهلي .. قرار مفاجئ من صن داونز قبل مواجهة الوداد

متحدث الرئاسة : نأمل حل أزمة سوريا بفاعلية بعد عودتها إلى الجامعة العربية

متحدث الرئاسة: مصر تسعى لتثبيت الهدنة السودانية ووقف إطلاق النار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة لانفجار سكوتر داخل مطبخ منزل في لندن.. كيف نحذرها؟

5 أبطال يمثلون مصر في بطولة السومو الأمريكية المفتوحة

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وهبوط الذهب | ماذا يحدث؟ ..فيديو

وجهه شاحب.. أحدث ظهور للفنان عادل إمام في عيد ميلاده الـ83| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ