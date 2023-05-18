يوسف القعيد: هناك مأزق بالهوية المصرية الآن

قال يوسف القعيد، عضو مجلس الحوار الوطني، خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار الوطني، إن لجنة الحوار الوطني هدفها الأول والأخير هو الوضع الثقافي الراهن لمصر.

وأضاف يوسف القعيد، عضو مجلس الحوار الوطني، أنه ينتمي إلى قرية كبيرة، وإذا زارها الأن وسأل مواطنيها فى الحواري والشوارع عن كلمة الهوية، لن يتكلم عنها أحد، لافتا إلى أن هناك مأزق بالهوية المصرية الأن، ما بين أهالي المدن وأهالي القري، وما بين ما يقرأون ويكتبون المثقفون والأميين.

وتابع يوسف القعيد، عضو مجلس الحوار الوطني، ان الأمية مشكلة أساسية جدا فى المجتمع المصري الراهن، مشيرا إلى أن وجودها عار على المصريين كلهم، معقبا: “لا أقلل من موضوع الندوة أو الموضوع المطروح للنقاش وأستفدت كثيرا مما أستمعته من أراء”.