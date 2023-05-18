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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القضاء على الشيخوخة وإطالة العمر.. طريقة جديدة لاستمرار الشباب

تأخير الشيخوخة
تأخير الشيخوخة

 أظهرت دراسة جديدة أن إزالة الخلايا الشائخة من الأنسجة يمكن أن يؤدي لاستعادة توازنها وإطالة العمر الصحي للشخص. 

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واكتشف فريق من الباحثين بمستشفى ماساتشوستس العام العضو المؤسس في Mass General Brigham، أن الاستجابة المناعية لفيروس شائع في الأنسجة البشرية يمكن أن تكتشف الخلايا الشائخة في الجلد ويتم القضاء عليها، وذلك وفق ما نشر موقع «scitechdaily» العلمي.

وفي الدراسة الجديدة التي نُشرت بمجلة «Cell» قام العلماء بتحليل عينات جلد الإنسان الصغير والكبير لمعرفة المزيد عن كيفية إزالة الخلايا الشائخة في الأنسجة البشرية. فوجد الباحثون خلايا أكثر شيخوخة في الجلد المسن مقارنة بعينات الجلد الفتية.

ومع ذلك، في العينات المأخوذة من كبار السن، لم يزدد عدد الخلايا الشائخة مع تقدم الأفراد في السن تدريجيا، ما يشير إلى وجود نوع من الآليات التي تبدأ لإبقائها تحت السيطرة.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال الدكتور المعد للدراسة شون ديميري مدير عيادة سرطان الجلد عالية المخاطر في MGH أستاذ مشارك بطب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد «كشفت دراستنا أن الاستجابات المناعية للفيروس المضخم للخلايا البشرية تساهم في الحفاظ على توازن أعضاء الشيخوخة. معظمنا مصاب بالفيروس المضخم للخلايا البشري، وقد تطور جهاز المناعة لدينا للقضاء على الخلايا، بما في ذلك الخلايا الشائخة، التي تنظم التعبير عن مستضدات الفيروس المضخم للخلايا».

وفي هذا الاطار، فان هذه النتائج، التي تسلط الضوء على الوظيفة المفيدة للفيروسات التي تعيش في أجسامنا، يمكن أن تكون لها مجموعة متنوعة من التطبيقات السريرية.
 

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