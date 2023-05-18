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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستثمر أمريكي: الاتحاد الأوروبي ينهار بعد المشاكل الاقتصادية الخطيرة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اعترف المستثمر الأمريكي الشهير، جيم روجرز، بانهيار الاتحاد الأوروبي كاتحاد سياسي، مؤكدًا أن الأوروبيين يعانون بالفعل من مشاكل.

وقال روجرز، ردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي كاتحاد سياسي سيبقى على قيد الحياة: "لم ينج أي اتحاد سياسي من هذا النوع في التاريخ ، وهذا الاتحاد السياسي يعاني بالفعل من مشاكل".

وأشار روجرز إلى أن “المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي بالفعل وبدأ السياسيون الآخرون يتحدثون عن الأمر نفسه”.

وأوضح أنه إذا بدأت مشاكل اقتصادية خطيرة في العالم، فإن هذا سيؤدي فقط إلى خلق ضغط إضافي على دول الاتحاد الأوروبي وستبدأ الدول الأخرى في الانسحاب.

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وأضاف أنه يعترف بحدوث كارثة في أوروبا، حيث تفقد المنطقة الوصول إلى الطاقة والغذاء.

وقال روجرز: "تعلم أن الدول التي تعاني من مشاكل في الغذاء والطاقة تبدأ في مواجهة مشاكل ذات طبيعة سياسية. وهذا يؤدي بالفعل إلى جميع أنواع المشاكل"، مضيفًا أن إمدادات المساعدات لأوكرانيا تلعب أيضًا دورًا .

ويقدر روجرز أن بعض الدول الأوروبية تعيد النظر الآن في اعتمادها على الولايات المتحدة.

وقال: "في سياق أوكرانيا، العديد من الدول لا تدعم الولايات المتحدة، كما تفعل عادة ... الأمور تتغير، ولأي سبب من الأسباب، تعيد بعض الدول الأوروبية الآن النظر في اعتمادها على الولايات المتحدة".

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