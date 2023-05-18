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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. دينا المقدم تطالب بتعديل تشريعي بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

علقت المحامية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مناقشات قضية الوصاية بجلسة الأسرة بالحوار الوطني،  مستنكره اختزال الحديث حول الرجل والمرأة.

وقالت المقدم، خلال كلمتها بالجلسة، "كأن الحضانة أو الوصاية لنوع وليس للشخص الذي بيده الطرق الُمثلي لإدارة اموال القصر، متسائلة كيف بعد تمكين المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة أن نتحدث هل هى كاملة الأهلية القانونية أم لا؟ "

كما تساءلت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مصير تركة الاطفال الذين توفي والديهم وجدهم، ويقوم عمه بنهب أموالهم ؟ ، وما مصير أموال الزوجه المغتربة التي كونت الثروة مع زوجها ؟ ليأتي بعد ذلك شخص ليتحكم في أموالهم.

وأوصت المحامية دينا المقدم، بضرورة إجراء تعديل تشريعي بفصل نيابة الاسرة عن المحاكم، وانشاء صندوق رعاية الطفل الطارئة .

كما أوصت بأن تؤول الولاية للشخص الحاضن وهو رب الأسرة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ أموال الاطفال القصر، وانشاء الهيئة الوطنية لإدارة الأموال لان قيمتها تقل مع مرور الزمن ، ودعم قانون الولاية للاشخاص الذين يحتاجون الدعم والرعاية لإدارة أموالهم "الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة"، وكذلك تعديل مصطلح رب العائلة بنص الاب والام، ورقمه كافة الأمور التي تحتاجها الأسرة للحصول على الأموال بصورة عاجلة لتلبية متطلبات الأسرة.

 

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