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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي النقيب العام للمهن الاجتماعية لمناقشة أوجه التعاون

صدى البلد

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور عبد الحميد زيد النقيب العام للمهن الاجتماعية وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين النقابة والجهاز التنفيذي، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة في حضور الدكتور مجدي شلبي نقيب الاجتماعيين بالشرقية وأعضاء مجلس النقابة 

رحب المحافظ بالنقيب العام للاجتماعيين مثمنا دور النقابة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء من خريجي الخدمة الاجتماعية، وخريجي علم النفس والاجتماع للمشاركة بفاعلية في وضع الحلول للقضايا التي تؤرق المجتمع.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق مع النقابات باعتبارهم جزء أساسي ورئيسي في وضع الخطط اللازمة للنهوض بالمجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

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ومن جانبه أشاد النقيب العام للمهن الاجتماعية بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري والتي تنعكس على تقديم خدمات مميزة لأبناء المحافظة.

وفي نهاية اللقاء أهدى النقيب العام للمهن الاجتماعية درعا تذكاريا لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع والنهوض بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

الخدمات للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالشرقية خدمة الاجتماعية دقيق بلدي مدعم كافة الخدمات ممدوح غراب محافظ الشرقية

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