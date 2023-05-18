وزير التعليم يصدر 4 تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سلامة إجراءات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال اجتماعه اليوم مع قيادات مديرية التربية والتعليم بأسوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة أسوان.

وخلال الاجتماع ، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدة تعليمات عاجلة خاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 تمثلت في :

إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

الالتزام بالضوابط المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي في امتحانات الثانوية العامة

وضع كاميرات مراقبة لجان لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم المقرر توزيعها على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الان لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط على رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023 https://moe-register.emis.gov.eg/



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة