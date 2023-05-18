عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورات تدريبية لأصحاب الهمم بسيناء على الحرف اليدوية

د.حاتم سلامة جامعة
د.حاتم سلامة جامعة العريش

أعلن د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي- رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء) أنه قد تم فتح باب التسجيل بدورات تدريبية لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات على بعض الحرف اليدوية عبر مُلتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء.
 

 

منتجات الخوص:

 

وأفاد سلامة أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات على تصنيع منتجات الخوص والخيزران والخرز،  وهي الحرف التي تناسب المكفوفين وأصحاب الإعاقات الحركية ما لم تكن هناك إعاقة باليدين.



وأضاف سلامة أن تعلم هذه الحِرَف يعين أصحاب الهمم على أعباء الحياة ويجعل منهم أفرادًا منتجين داخل المجتمع.


ومن جانبه أكد أ. محمد حمدي عضو مجلس إدارة المُلتقى والمُكلف بهذا الملف على توافر المدربين وسهولة توافر المواد الخام اللازمة لتعلم هذه الحِرَف، وأضاف حمدي أنه سيتم إقامة معارض لهذه المنتجات فور الإنتهاء من هذه الدورات التدريبية. 

يُذكر أن مُلتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء تم إنشاؤه مطلع مايو الجاري ليكون نافذةً على مشكلات وقضايا أصحاب الهمم بشمال سيناء، كما يُذكر أن د. حاتم سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر ومُرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 

txt

محافظ شمال سيناء يلتقي أعضاء جمعية إحياء التراث المصري

 

سيناء ذوى الهمم دورات تدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 بعد تداولها على فيسبوك |صور

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

شاهد.. الاستقبال السعودي للرئيس السوري بمطار الملك عبد العزيز لحضور قمة جدة

ترشيحاتنا

متحدث الصحة: الوزير وجه بوضع خطة لإنشاء مراكز متخصصة بكافة المحافظات.. فيديو

قوات الاحتلال تمنع رفع آذان المغرب في الأقصي

أعمال استفزازية مرفوضة | الصحفيين تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى

كيف يفتح الله لك أبواب الرزق.. خطوات حددها العلماء

السنباطى وبليغ.. ناقدة فنية تقسو على عمرو مصطفى بسبب أغنية لأم كلثوم

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

فيديو

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

نفسي أعيش وأشوفها عروسة .. انهيار ماجد المصري على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ