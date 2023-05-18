دورات تدريبية لأصحاب الهمم بسيناء على الحرف اليدوية

أعلن د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي- رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء) أنه قد تم فتح باب التسجيل بدورات تدريبية لأصحاب الهمم من مختلف الإعاقات على بعض الحرف اليدوية عبر مُلتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء.



منتجات الخوص:

وأفاد سلامة أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات على تصنيع منتجات الخوص والخيزران والخرز، وهي الحرف التي تناسب المكفوفين وأصحاب الإعاقات الحركية ما لم تكن هناك إعاقة باليدين.





وأضاف سلامة أن تعلم هذه الحِرَف يعين أصحاب الهمم على أعباء الحياة ويجعل منهم أفرادًا منتجين داخل المجتمع.



ومن جانبه أكد أ. محمد حمدي عضو مجلس إدارة المُلتقى والمُكلف بهذا الملف على توافر المدربين وسهولة توافر المواد الخام اللازمة لتعلم هذه الحِرَف، وأضاف حمدي أنه سيتم إقامة معارض لهذه المنتجات فور الإنتهاء من هذه الدورات التدريبية.



يُذكر أن مُلتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء تم إنشاؤه مطلع مايو الجاري ليكون نافذةً على مشكلات وقضايا أصحاب الهمم بشمال سيناء، كما يُذكر أن د. حاتم سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر ومُرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

