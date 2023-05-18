حبس المتهمين بسرقة اسوار كوبري بمنشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حديد أسوار كوبري وغطاءات انارة بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل.

وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة حديد من أسوار كوبريى بمنطقة منشأة ناصر، وضبط الجناة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة القسم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم بدائرة القسم وقيامهم بقص أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمحل الواقعة بقصد السرقة ، وبحوزتهم ٢ غطاء عمود إنارة و أجزاء حديدية خاصة بسور الكوبرى و مقص حديدى .

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة عن طريق إستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "القطع" تمهيداً للتصرف فيها بالبيع كخرده.