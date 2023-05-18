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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الطبيب دانيال نور صاحب لقب شخصية العام بأستراليا: ابني يقوم بمبادرة رائعة

وزيرة الهجرة تستقبل
وزيرة الهجرة تستقبل رجل الأعمال المصري جون نور

كشف جون نور، رجل الأعمال المصري في أستراليا، ووالد الطبيب الشاب «دانيال نور» الحائز على لقب «شخصية العام» من الشباب في نطاق أستراليا لعام 2022، سبب استقبال وزيرة الهجرة له.

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وزيرة الهجرة تستقبل والد الطبيب "دانيال نور" صاحب لقب "شخصية العام" بأستراليا

وقال جون نور، رجل الأعمال المصري في أستراليا، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "دانيال حاليا في أستراليا، لكنه بيحب ينزل مصر لكنه نظرا للظروف لكونه طبيبا لديه التزامات وغير متحكم في وقته".

 

وأضاف: "دانيال يقوم بمبادرة جديدة ورائعة وهي مساعدة من هم بدون مأوى، من خلال سيارة مجهزة طبيا لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم وإعطائهم الأدوية اللازمة".

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