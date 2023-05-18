والد الطبيب دانيال نور صاحب لقب شخصية العام بأستراليا: ابني يقوم بمبادرة رائعة

كشف جون نور، رجل الأعمال المصري في أستراليا، ووالد الطبيب الشاب «دانيال نور» الحائز على لقب «شخصية العام» من الشباب في نطاق أستراليا لعام 2022، سبب استقبال وزيرة الهجرة له.

وقال جون نور، رجل الأعمال المصري في أستراليا، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "دانيال حاليا في أستراليا، لكنه بيحب ينزل مصر لكنه نظرا للظروف لكونه طبيبا لديه التزامات وغير متحكم في وقته".

وأضاف: "دانيال يقوم بمبادرة جديدة ورائعة وهي مساعدة من هم بدون مأوى، من خلال سيارة مجهزة طبيا لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم وإعطائهم الأدوية اللازمة".

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