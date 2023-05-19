المليونيرة المتسولة والجزار.. ماذا جرى في جريمة إمبابة

المليونيرة المتسولة .. حادثة غريبة وقعت في منطقة المنيرة الغربية في إمبابة ، حيث لاحظ سكان المنطقة غياب متسولة وابنتها لعدة أيام، وانبعاث رائحة كريهة من منزلهما، ما أثار استغراباً دفع الجيران للتواصل مع الابن .

جثتان

وعند وصوله، تفاجأ الابن بجثة والدته وشقيقته، لتبدأ رحلة البحث عن الجاني الذي نحر الضحيتين بغرض السرقة, وقد أثارت هذه الحادثة صدمة كبيرة في المنطقة، حيث تم إبلاغ الشرطة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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