كريم عبد العزيز يروج لفيلمه الجديد بيت الروبي

نشر الفنان كريم عبد العزيز مقطع فيديو من كواليس فيلمه الجديد بيت الروبي .

وظهر كريم عبد العزيز برفقة صناع الفيلم وعلق علي الفيديو قائلا :" بيت الروبي صيف ٢٠٢٣ ".

ومن المقرر ان يعرض فيلم بيت الروبي منتصف شهر يونيو المقبل ، حيث يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من كريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد .

كانت الشركة المنتجة قد طرحت البوستر الدعائى الأول لفيلم بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز استعدادا لعرضه فى موسم الصيف القادم.

ونشر كريم محمود عبد العزيز البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلأ: عودة الأخوان روبيز .. صيف 2023.

وكشفت منصة شاهد vip ، عن عزمها طرح فيلم كيرة والجن ، خلال الفترة القادمة ، بعد تحقيقه إيرادات مرتفعة فى دور العرض السينمائي.

ولم تحدد منصة شاهد موعد نهائي لطرح العمل ، إلا أنها نوهت أن الفيلم سيكون متاحا لمشتركي المنصة قريباً .

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

ويرصد فيلم "كيرة والجن" حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.