خصم 25% على موبايل Blackview A80 plus ثنائي الشريحة

تتنافس المتاجر الرقمية على عرض منتجاتها بأسعار تنافسية، وفي سبيل ذلك أحيان كثيرة تلجأ للخصومات المغرية لجذب أكبر شريحة من المشترين المحتملين

تقوم متاجر رايا بعرض موبايل بلاك فيو طراز A80 بلس ثنائي الشريحة بسعر 6000 جنيه فقط، بخصم 25% عن سعره الأصلي، وذلك مع إصدار الجيل الرابع مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 جيجابايت روم.

Blackview A80 Plus

في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" مواصفات هاتف بلاي فيو A80 بلس بالتفصيل.

مواصفات Blackview A80 Plus

يأتي هاتف بلاك فيو مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.49 بوصة، دقة وضوح 720x1560 بيكسل، كثافة بيكسلات 265 لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.6%.

يتم تشغيل موبايل بلاك فيو A80 plus بواسطة معالج ميدياتك شريحة MT6762V/WD Helio A25 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى، تردد ميقاتي أعلى 1.8 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

Blackview A80 Plus

يحزم هاتف بلاك فيو بطارية من مادة ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة سعة 4680 مع شحن بقوة 10 وات فقط، نظام التشغيل أندرويد 11 يمكن ترقيته إلى 13 مع وزن إجمالي 180 جم، مع أبعاد طول 162.8 ملم وعرض 77.8 ملم وسمك 8.8 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير يأتي هاتف بلاك فيو مع كاميرا واحدة في اللوحة الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة وساعة مع فلاش ليد وتقنية HDR وكاميرا سيلفي فتحة عدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل.

يدعم الهاتف اتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac وبلوتوث 4.2, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, BDS، ومعه مستشعر بصمات الأصابع والتسارع والتقارب

