محافظ مطروح يتفقد توريد القمح لصومعة الشمامة بمدينة الحمام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، صومعة تخزين القمح بالمحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام ،يرافقه النائب صالح سلطان والنائب رزق جالى والنائب رزق علوانى والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام والدكتور جمعة محمد على مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس منصور علي مدير المراقبة بقرى بنجر الحمام.

اطمأن محافظ مطروح على مراحل التوريد بدءا من وصول السيارات المحملة بالقمح والفرز والوزن وقياس جودته من الشوائب والرطوبة وغيرها وانتظام عملية التوريد بسعة تخزينية بالصومعة ٤٥ ألف طن .

واستقبلت صومعة القمح نحو ٢٠ ألف طن خلال ٢٠ يوما تقريبا مع استمرار عملية التوريد ،وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة،مع استمرار موسم الحصاد والذى بلغ ٦٥ % حتى الان من مساحة الاراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام والتى تقدر بمساحة ١٥٢٦٠ فدانا ، مروية بقري بنجر الحمام المساحة بمطروح مع قرب الوصول للمستهدف من التوريد إلى نحو 30 الف طن والذى نجحت المحافظة في توريده العام الماضي .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الاعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة ،ورفع سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة.

وأشاد بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات وذلك تحت اشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقرى بنجر الحمام.