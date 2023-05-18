مزارعون: محصول القمح في زيادة وسعر التوريد محترم.. فيديو

قال المزارع جمال شعلان، إن إنتاجية محصول القمح بدأت تتزايد بشكل كبير، مضيفا أن إنتاج فدان القمح وصل هذا العام لـ 25 أردبا.



أضاف خلال برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه يزرع القمح منذ أكثر من 20 عاما، لافتا إلى أن عمليات التوريد بشأن المحصول جيدة.



وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في بعض أسعار المستلزمات ومنها التقاوي، إلا أن الأمور تسير بشكل جيد، قائلا: «ماشية زي الفل والدنيا حلوة في المحصول».



وأوضح أن سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه مناسب «وكويس»، لافتا إلى أن المعوقات بسيطة ومنها التقاوي لكنها ليست عائقا في الزرع وزيادة إنتاجية القمح..



وتحدث عدد من المزارعين، عن توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي، مؤكدين أن الحكومة تقدم الدعم والجهد من أجل رفع الإنتاجية وزيادة سعر توريد أردب القمح.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح



وأوضحوا المزارعون، أن إدارة الري توفر كل ما يلزم لزراعة المحصول وإنتاجه، مشيرا إلى أن هناك دعما من الحكومة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وزيادة الإنتاجية، بعد توفير كل الوسائل للزراعة منها التقاوي والآليات والمعدات والميكنة بأسعار مناسبة وتطوير نظم الري.

