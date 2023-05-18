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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يفتتح وحدة ساحل العميد الصحية

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بالحمام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحده ساحل العميد الصحية بالكيلو ٩٠ طريق إسكندرية مطروح يرافقه كل من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالا والنائب رزق علواني والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام.

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وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مساحة مباني الوحدة الصحية ٢٥٥ مترا مربعا- على مساحة كلية ٢٠٠٠م، ومكونة من دور أرضى ودورين علويين، وتخدم عدد السكان حوالي ٦٠٠٠ نسمة، خاصة وأن أقرب وحدة منها وحده العميد والتي تبعد عنها حوالي ١٣كيلو والتي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، ودعم فرش من وزارة الصحة.
وأضاف أن الوحدة تتكون من عيادة خارجية، عيادة طوارئ الصيدلية، عيادة أسنان، تنظيم أسرة
وتثقيف صحي، معمل، تطعيم،. كما تضم الوحدة مركز تحكم دوائي لتوزيع وحصر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية للمستشفيات والوحدات بالقطاع الشرقي للمحافظة، وكذلك بها
سكن للأطباء بالدور الثالث وسكن لأطباء القوافل العلاجية التي ستخدم أهالي المحافظة.
ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية موجها بأهمية توافر العنصر البشري بالوحدة مع مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر دوري بها مع دعم الوحدة بجهاز كمبيوتر لتسجيل وارد وصادر الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

 

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