محمد حجازي: التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين يهدد بانفجار الموقف

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الوضع في المنطقة شديد التعقيد والصعوبة ويحتاج إلى دبلوماسية عربية صاعدة وهامة، موضحا أن الاستقطاب الدولي على أشده والضغوط التي تمارس على المنطقة كبيرة، وهناك أزمات يجب احتوائها ، من بينها المشهد في السودان وليبيا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأشاد “محمد حجازي” خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، بالجهود المصرية – السعودية من أجل لم شمل الأشقاء في السودان وحق الدماء، موضحا أن القمة العربية الـ32، بالسعودية ستشهد وحدة الصف العربي ومعالجة القضايا العربية، مشيرا إلى أن هناك أملا لعودة سوريا إلى الصف العربي.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، الأوضاع في غزة متفجرة في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية وتشددها في ممارسة العنف المفرط مما يزيد التوتر في المنطقة ويهدد بانفجار الموقف.

