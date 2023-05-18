بسبب الصين.. تحرك عاجل من الكونجرس للانسحاب من معاهدة نيو ستارت النووية

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، اليوم الخميس، مشروع قانون إلى الكونجرس بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “نيو ستارت”.

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

والمشاركين في مشروع القانون، المسمي “الانسحاب من معاهدة نيو ستارت"، هم أعضاء مجلس الشيوخ جيم ريش، توم كوتون، ماركو روبيو، كيفن كرامر، وعدد من الذين يمثلون الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال السناتور ريش: “قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع روسيا قد قيدت الولايات المتحدة، وليس إعطاء البلاد وحلفائها قدرا أكبر من الأمن"، مضيفا أن "هذا الأمر يعطي الصين حرية زيادة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بوتيرة لالتقاط الأنفاس”.

وأعرب ريش، عن ثقته في أن القانون الجديد "سيصحح هذه الأخطاء" من خلال إلزام إدراج جميع أنواع الأسلحة النووية في اتفاقيات الحد من الأسلحة المستقبلية، وكذلك توسيع تأثيرها ليشمل الصين.

وقال ريش:" يجب أن نكون مستعدين لوضع استراتيجي تواجه فيه الولايات المتحدة خصمين نوويين، الصين وروسيا".