يوم جميل.. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على أسوان

علق الاعلامي خالد الغندور علي فوز الزمالك علي اسوان اليوم في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" يوم جميل الفوز علي الاهلي في ملعبه و فوز الزمالك علي اسوان في الدوري رغم كل الصعوبات ".

انتهت مباراة الزمالك وأسوان بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.



تفاصيل المباراة

ظهر الزمالك بشكل جيد في أول 5 دقائق من المباراة ووصل لمرمى فريق أسوان عن طريق تسديدة صاروخية من إبراهيما نداي الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن حارس المرمى من إبعادها عن مرماه.