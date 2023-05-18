جماهير الزمالك توجه التحية إلى أحمد سيد زيزو

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة باستاد القاهرة علي توجيه تحية خاصة لأحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مباراة أسوان التي أقيمت اليوم في الدوري.

وتوجه اللاعب إلى جماهير الزمالك لرد التحية قبل أن يتوجه لغرفة ملابس فريقه عقب انتهاء المباراة مباشرة.



حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد الضيوف عند 31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.