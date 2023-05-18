ضربة قاصمة.. الجيش الروسي يدمر أسلحة الغرب في أوكرانيا ويحبط الهجوم المضاد

قال موقع “وور زون”، إن الضربة الصاروخية الروسية التي دمرت مخزنا كبيرا يحتوي علي أسلحة الغرب بمدينة خميلنيتسكي، أحبط هجوم أوكرانيا المضاد.

وأوضح الموقع، أن “الانفجار العنيف الذي وقع في خميلنيتسكي، استهدف قاعدة لـ الجيش الأوكراني جمع فيها كميات كبيرة من الأسلحة الغربية، وخطط لاستخدامها في هجومه المضاد”.

وقال موقع “وور زون”: "ربما تم تخزين أسلحة جديدة هناك بحيث تظهر أحدث صور الأقمار الصناعية أن مستودعا للذخيرة والمتفجرات غرب مدينة خميلنيتسكي قد تم محوه من وجه الأرض".

وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الانفجارات القوية بالقرب من كييف خلال الضربات الصاروخية تشير إلى أن روسيا دمرت أهدافًا مهمة جدًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ماكجريجور: "بالقرب من كييف، أصاب الروس نقاط ضعف مهمة جدًا، وحطموها إلى قطع صغيرة. إذا صادفت أي مقاطع فيديو من هناك، فلا بد أنك شاهدت انفجارات قوية جدًا، مما يشير إلى أن المخابرات الروسية تقوم بعمل ممتاز. الروس يعرفون الموقع تمامًا”.

وأضاف: “الروس يعرفون مواقع الأسلحة التي وصلت حديثا وأماكن تمركز فيها عربات مدرعة من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وقد دمرت قبل وقت طويل من وصولها مباشرة إلى ساحة المعركة”.