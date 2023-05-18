حامد فارس: العمل على حل القضايا العربية يأتي بعيدا عن التدخلات والأطماع الأجنبية..فيديو

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن جامعة الدول العربية تتخذ قرار لاول مرة بعودة سوريا للجامعة العربية، على الرغم من الإعتراض الأمريكي.

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن العمل على حل القضايا العربية، يأتي بعيدا عن التدخلات والأطماع الأجنبية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن عودة سوريا لن يكون النهاية ولكن سيكون هناك قرارات هامة لدعم إستقرار سوريا، مؤكدا أن هناك دماءء عربية جديجدة تم ضخها للجسد العربي قادرة على إحداث الفارق في المواقف العربية.

حل الأزمة في السودان.

وأشار حامد فارس إلى أن هناك تحركات عربية لحل الأزمة في السودان والذي بأ بأتفاق جدة بين الطرفين المتنازعين، مؤكدا أن مصر أعلنت دعمها لاتفاق جدة وتؤيد المساعي العربية لحل الأزمة في السودان.